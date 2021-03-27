Капітан збірної Фінляндії пропустить матч із Україною

Деталі

Півзахисник отримав пошкодження коліна. Тепер футболісту проведуть операцію. Він не зможе прийняти участь проти збірної України, а також в товариській грі із Швейцарією.

34-річний опорний півзахисник захищає кольори грецької "Лариси". У поточному сезоні хавбек провів 18 ігор за свою команду і забив один гол.

Доповнення

Протистояння Україна і Фінляндія пройде 28 березня в Києві в рамках відбіркової групи D.