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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 14824 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 27302 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137365 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191471 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191594 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276335 просмотра

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Капитан сборной Финляндии пропустит матч с Украиной

Капитан сборной Финляндии пропустит матч с Украиной

Киев  •  УНН

 • 15179 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Полузащитник и капитан сборной Финляндии Тим Спарв не сможет принять участие в баталии отбора ЧМ-2022 против Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Финляндии.

Детали

Полузащитник получил повреждение колена. Теперь футболисту проведут операцию. Он не сможет принять участие против сборной Украины, а также в товарищеской игре со Швейцарией.

34-летний опорный полузащитник защищает цвета греческого "Ларысы". В текущем сезоне хавбек провел 18 игр за свою команду и забил один гол.

Дополнение

Противостояние Украины и Финляндия пройдет 28 марта в Киеве в рамках отборочной группы D.

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