Капітан "Будівельника" розірвав контракт із київським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Центровий столичного БК "Будівельник" Михайло Анісімов за обопільною згодою сторін покинув команду, повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу в Facebook.
Деталі
Клуб та капітан команди Анісімов вирішили призупинити співпрацю за взаємною згодою сторін.
Анісімов в сезоні 2020-2021 провів в Суперлізі 19 матчів, набираючи в середньому за гру по 8,4 очка, 5,3 підбирання і 1,1 передачі.
Примітно, що Анісімов грав за “Будівельник” із сезону 2009 року до 2018, коли клуб знявся з чемпіонату. У складі клубу він тричі ставав чемпіоном Суперліги, а також грав у Євролізі.
Що передувало цьому
“Будівельник” зазнав фіаско у столичному дербі баскетбольної Суперліги.