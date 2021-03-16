Капітан "Будівельника" розірвав контракт із київським клубом

Деталі

Клуб та капітан команди Анісімов вирішили призупинити співпрацю за взаємною згодою сторін.

Анісімов в сезоні 2020-2021 провів в Суперлізі 19 матчів, набираючи в середньому за гру по 8,4 очка, 5,3 підбирання і 1,1 передачі.

Примітно, що Анісімов грав за “Будівельник” із сезону 2009 року до 2018, коли клуб знявся з чемпіонату. У складі клубу він тричі ставав чемпіоном Суперліги, а також грав у Євролізі.

Що передувало цьому

“Будівельник” зазнав фіаско у столичному дербі баскетбольної Суперліги.