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Кандидат у президенти Молдови назвала визнання Криму російським формою держзради

Кандидат у президенти Молдови назвала визнання Криму російським формою держзради

Київ • УНН

 • 12025 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кандидат у президенти Молдови від партії "Дія і солідарність" Майя Санду заявила, що визнавання Криму російським є формою державної зради. Про це вона сказала в інтерв'ю молдовській службі Радіо Свобода, передає УНН.

"Моя думка однозначна: Крим - частина України, окупована Російською Федерацією в порушенні норм міжнародного права. Стверджувати, що Крим є частиною Росії, - це форма державної зради, особливо, в умовах, в яких перебуваємо ми, Республіка Молдова, де так само є окупований регіон, який контролюється сепаратистським режимом", - сказала М.Санду, коментуючи заяву щодо Криму іншого кандидата у президенти країни Ігоря Додона.

Раніше кандидат у президенти Молодови Ігор Додон заявив, що де-факто Крим належить Росії, хоч юридично це не визнано.

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