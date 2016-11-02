Кандидат в президенты Молдовы назвала признание Крыма российским формой госизмены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кандидат в президенты Молдовы от партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что признание Крыма российским является формой государственной измены. Об этом она сказала в интервью молдавской службе Радио Свобода, передает УНН.
"Мое мнение однозначно: Крым - часть Украины, оккупированная Российской Федерацией в нарушение норм международного права. Утверждать, что Крым является частью России, - это форма государственной измены, особенно, в условиях, в которых находимся мы, Республика Молдова, где так же есть оккупированный регион, который контролируется сепаратистским режимом", - сказала М.Санду, комментируя заявление по Крыму другого кандидата в президенты страны Игоря Додона.
Ранее кандидат в президенты Молодовы Игорь Додон заявил, что де-факто Крым принадлежит России, хотя юридически это не признано.