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15 марта, 19:03 • 114359 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164204 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136535 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129132 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112162 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кандидат в президенты Молдовы назвала признание Крыма российским формой госизмены

Кандидат в президенты Молдовы назвала признание Крыма российским формой госизмены

Киев • УНН

 • 12025 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кандидат в президенты Молдовы от партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что признание Крыма российским является формой государственной измены. Об этом она сказала в интервью молдавской службе Радио Свобода, передает УНН.

"Мое мнение однозначно: Крым - часть Украины, оккупированная Российской Федерацией в нарушение норм международного права. Утверждать, что Крым является частью России, - это форма государственной измены, особенно, в условиях, в которых находимся мы, Республика Молдова, где так же есть оккупированный регион, который контролируется сепаратистским режимом", - сказала М.Санду, комментируя заявление по Крыму другого кандидата в президенты страны Игоря Додона.

Ранее кандидат в президенты Молодовы Игорь Додон заявил, что де-факто Крым принадлежит России, хотя юридически это не признано.

Украинские Национальные Новости

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