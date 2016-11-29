Канада ввела санкції проти кримських депутатів Держдуми РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канада ввела додаткові санкції проти 15 “представників сепаратистів”, серед яких шість депутатів Держдуми РФ, обраних в Криму, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Санкції передбачають замороження активів і заборону на комерційні операції і є відповіддю Канади на результати виборів 18 вересня, після яких до складу Думи увійшли офіційні особи, які проживають у Криму.
“Канада не визнає законними проведення та результати виборів на окупованому Кримському півострові, так само, як вона ніколи не визнає законною анексію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які належать Україні”, — підкреслюється в повідомленні.
Нові санкції проти осіб, відповідальних за виникнення кризи, вводяться “в умовах триваючої російської військової агресії та незаконної окупації”, щоб підтримати український народ і продемонструвати “незмінну прихильність Канади суверенітету України”. Про це заявив міністр закордонних справ Канади Стефан Діон.
Введення санкцій скоординовано з США і ЄС.
Як повідомляв УНН, Президент України Леонід Кучма (1994 — 2005) вважає, що єдиною стороною, яка реально може вплинути на ситуацію на Донбасі, є безпосередньо Президент Росії Володимир Путін.