Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на коммерческие операции и являются ответом Канады на результаты выборов 18 сентября, после которых в состав Думы вошли официальные лица, проживающие в Крыму.

"Канада не признает законными проведение и результаты выборов на оккупированном Крымском полуострове, так же, как она никогда не признает законной аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, принадлежащих Украине", - подчеркивается в сообщении.

Новые санкции против лиц, ответственных за возникновение кризиса, вводятся "в условиях продолжающейся российской военной агрессии и незаконной оккупации", чтобы поддержать украинский народ и продемонстрировать "неизменную приверженность Канады суверенитета Украины". Об этом заявил министр иностранных дел Канады Стефан Дион.

Введение санкций скоординировано с США и ЕС.

Как сообщал УНН, Президент Украины Леонид Кучма (1994 - 2005) считает, что единственной стороной, которая реально может повлиять на ситуацию на Донбассе, является непосредственно Президент России Владимир Путин .