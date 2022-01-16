У Канаді не радять своїм громадянам їхати в Україну: яка причина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Канади закликало своїх громадян відмовитися від неважливих поїздок в Україну через російську агресію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Канади.
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"Ми змінили рівень ризику для України. Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через російську агресію, яка триває, і нарощування військової могутності у країні та навколо неї", — ідеться у повідомленні.
Крім того, уряд Канади радить уникати будь-яких поїздок в окуповані Росією Крим, зокрема транзитом через аеропорти Севастополя та Сімферополя, Донецьку та Луганські області.
Нагадаємо
Наступного тижня Україну відвідає глава МЗС Канади Мелані Джолі для того, щоб висловити підтримку й посилити зусилля для стримування Росії.