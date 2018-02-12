Камера спостереження на приватному будинку зафіксувала момент падіння Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Камера спостереження на одному з приватних будинків, розташованих у Раменському районі Московської області зафіксувала момент падіння літака Ан-148. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео-хостинг Youtube.
Літак Ан-148 “Саратовських авіаліній” розбився 11 лютого після вильоту з Домодєдово. Літак прямував за маршрутом Москва — Орськ (Оренбурзька область). Він вилетів з аеропорту Домодєдово о 14:21 за московським часом. Через кілька хвилин екіпаж перестав виходити на зв’язок, Ан-148 зник з радарів. Аварія сталася в районі підмосковного населеного пункту Степанівське.
Загинули усі 65 пасажирів та 6 членів екіпажу.
Як повідомляв УНН, повідомлень про несправності літака від екіпажу Ан-148 не надходило.