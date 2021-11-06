Каліфорнійським науковцям вдалося переробити пластик на паливо

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Повідомляється, що автори дослідження використовували метод каталітичного піролізу, щоб перетворити пластикові пакети на новий вид пального. Вчені пояснюють, що пластик розкладається на речовину за відсутності кисню, що більш екологічно, ніж класичне паливо. Команда взяла перероблений пластик перетворивши його на пару, використовуючи екстремальне тепло. Поєднання цього з хімічним каталізатором перетворило його на паливну речовину.

"Каталізатор має вирішальне значення для цього конкретного процесу. Для отримання бажаного паливного продукту при відносно м’яких температурах потрібен лише він",— зазначив експерт.

Вчені працювали з температурами майже в 500 градусів. Каталізатор використовували у поєднанні з реактором, який може розбити пластикові пакети.

Дослідники вважають, що цей процес виробництва палива буде працювати з іншими відходами: перегноєм, відпрацьованим моторним маслом та іншими відходами.

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В Україні обмежать обіг пластикових пакетів.