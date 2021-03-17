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Кабмін затвердив порядок зарахування частини акцизного податку до місцевих бюджетів

Кабмін затвердив порядок зарахування частини акцизного податку до місцевих бюджетів

Київ • УНН

 • 17264 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні затвердив порядок зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального, яке вироблене або ввезене на територію України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Уряд затвердив порядок зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального, яке вироблене або ввезене на територію України", - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, лише за перші 2,5 місяця року це дасть додаткові 1,2 млрд грн для місцевої влади на покращення доріг, закладів освіти та медицини.

"Кошти з акцизного податку, накопичені з 1 січня цього року, мають бути розподілені по бюджетах громад у двотижневий термін із дня набрання чинності відповідної постанови. А далі 13,44% акцизу від пального автоматично та безперебійно надходитимуть до бюджетів, виходячи з обсягів реалізованого пального на відповідній території", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

15 грудня 2020 року через підтриману пропозицію при внесенні змін до Бюджетного кодексу (№4100-д) щодо зарахування у 2021 році 13,44% акцизного податку з пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, було внесено певні уточнення і доповнення до доопрацьованого законопроекту та пропозицій до нього. Зокрема, зменшити доходи спецфонду на 8.048.947 тис. грн, як і видатки з нього.

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