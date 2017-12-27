Кабмін затвердив фінплан ОПЗ на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд схвалив фінансовий план “Одеського припортового заводу” на 2018 рік, передає УНН.
На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план на 2018 рік для “Одеського припортового заводу”.
Рішення було прийнято одноголосно.
Крім того, були затверджені фінплани на майбутній рік і для “Держгідрографії”, “Ізмаїльського морського торговельного порту”, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України “Украерорух”, Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”, “Морського торговельного порту “Чорноморськ”.
Також уряд вніс зміни до фінансового плану держпідприємства “Поліграфічний комбінат „Україна“ по виготовленню цінних паперів” на 2017 рік.
Як повідомляв УНН, 7 грудня урядовий комітет затвердив фінплани ОПЗ та "Центренерго" на 2018 рік.