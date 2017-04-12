Кабмін внесе до ВР законопроект, який скасує усі нормативні акти часів СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект, який одним махом скасує усі нормативні акти часів СРСР. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“За пропозицією Міністерство юстиції України ми внесемо до Верховної Ради законопроект, який одним махом скасує усі нормативні акти часів СРСР”, — написав В.Гройсман.
Крім того, він зазначив, що минулого року уряд скасував 367 нормативних актів часів СРСР. Зокрема, під час другої хвилі було скасовано понад 100 таких актів.
“Тепер робимо наступний крок. Дерегуляція продовжується. Я усіляко сприятиму скасуванню застарілих бюрократичних правил”, — додав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, у Києві планують демонтувати ще 8 пам’ятників та пам’ятних знаків у рамках декомунізації.