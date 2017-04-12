Кабмин внесет в ВР законопроект, который отменит все нормативные акты времен СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект, который одним махом отменит все нормативные акты времен СССР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"По предложению Министерство юстиции Украины мы внесем в Верховную Раду законопроект, который одним махом отменит все нормативные акты времен СССР", - написал В.Гройсман.
Кроме того, он отметил, что в прошлом году правительство отменило 367 нормативных актов времен СССР. В частности, во время второй волны было отменено более 100 таких актов.
"Теперь делаем следующий шаг. Дерегуляция продолжается. Я буду всячески способствовать отмене устаревших бюрократических правил", - добавил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, в Киеве планируют демонтировать еще 8 памятников и памятных знаков в рамках декоммунизации.