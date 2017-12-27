Кабмін спростив процедуру відправки українців на лікування за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови “Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон”, яка передбачає спрощення процедури відправлення наших громадян за кордон. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як поінформували у прес-службі МОЗ, цей документ впроваджує кардинально нові принципи роботи комісії МОЗ та чітко регламентує увесь порядок направлення хворих українців у закордонні клініки.
“Сьогодні нарешті врегульовані питання строків розгляду справ, вибору клініки, розмежування функцій органів місцевого самоврядування та ЦОВВ щодо направлення на лікування за кордон”, — зазначили у міністерстві.
Також, за інформацією МОЗ, удосконалено механізм фінансування та передбачена можливість залучення коштів для оплати лікування з благодійних фондів, коштів місцевих бюджетів, інших незаборонених законодавчмтвом джерел.
У МОЗ додали, що відтепер, коли пацієнт потребує невідкладного лікування, він може виїжджати на лікування з того моменту, коли комісія поставила його на облік.
Як повідомляв УНН, реформу Міністерства охорони здоров'я України планують завершити до кінця 2018 року.