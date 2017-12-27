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Кабмін схвалив законопроект "Про концесії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про концесії", ухвалення якого дозволить якісно залучати стратегічних інвесторів за механізмом державно-приватного партнерства. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін схвалив законопроект "Про концесії"

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду розповів, що законопроект суттєво вдосконалює правове регулювання концесійної діяльності.

Зокрема, за його словами, цей проект документу передбачає чотири позиції:

  • систематизація чинних законів України, які регулюють концесійну діяльність;
  • гармонізація законодавства про концесії з законодавством про державно-приватне партнерство;
  • імплементація кращого міжнародного досвіду залучення приватного бізнесу до розбудови інфраструктури;
  • усунення неточностей та правових колізій, що були виявлені під час практичного застосування діючого концесійного законодавства.

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С.Кубів також наголосив, що цей законопроект має запрацювати у "бюджетних пріоритетах уряду на 2018-2021 рр".

Також уряд схвалив ще два законопроекти, а саме внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів щодо створення умов для залучення приватного сектору до реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, з метою модернізації інфраструктури

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, після презентації законопроектів, доручив Мінекономрозвитку оформити ці законопроекти у тижневий строк для того, щоб уряд зміг подати ці законопроекти до парламенту після нового року.

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