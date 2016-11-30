Кабмін cхвалив постанову щодо цифрового підпису в ID-паспортах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів у середу ухвалив постанову Міністерства внутрішніх справ щодо цифрового підпису у паспортах громадян України, передає УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.
"Сьогодні, 30 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови "Про затвердження Порядку внесення засобів електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, та надання послуг електронного цифрового підпису з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм", - йдеться у повідомленні.
"Ми затвердили порядок, згідно з яким на картці громадянина України буде електронний підпис", – зазначив голова МВС А.Аваков під час затвердження проекту постанови.
Зазначений проект був розроблений у МВС та призначений поширити сферу послуг електронного цифрового підпису та зробити їх більш доступними для громадян.
Як зазначається, прийняття та реалізація порядку дасть можливість розвинути електронний документообіг та низку електронних послуг в державі, прискорить упровадження безпаперової обробки документів, у тому числі у відносинах держави з громадянами.
Нагадаємо, процес заміни паспортів-книжок на нові ID-картки триватиме щонайменше чотири роки.