Кабмин одобрил постановление о цифровой подписи в ID-паспортах

"Сегодня, 30 ноября, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления" Об утверждении Порядка внесения средств электронной цифровой подписи и средств криптографической защиты информации в бесконтактного электронного носителя, содержится в паспорте гражданина Украины и предоставления услуг электронной цифровой подписи с использованием паспорта гражданина Украины с имплантированным бесконтактным электронным носителем ", - говорится в сообщении.

"Мы утвердили порядок, согласно которому на карте гражданина Украины будет электронная подпись", - отметил глава МВД А.Аваков во время утверждения проекта постановления.

Указанный проект был разработан в МВД и назначен распространить сферу услуг электронной цифровой подписи и сделать их более доступными для граждан.

Как отмечается, принятие и реализация порядка даст возможность развить электронный документооборот и ряд электронных услуг в государстве, ускорит внедрение безбумажной обработки документов, в том числе в отношениях государства с гражданами.

Напомним, процесс замены паспортов-книжек на новые ID-карты продлится минимум четыре года.