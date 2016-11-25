К.Єлісєєв: у питанні "безвізу" м'яч перебуває на полі ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Рішення про надання Україні візової лібералізації з Євросоюзом вже не залежить від Києва, а полягає у здатності ЄС виконувати свої обіцянки. Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Надання Україні безвізу вже не залежить від України. Зараз м'яч на полі ЄС і це питання здатності ЄС виконувати свої обіцянки", - цитує К.Єлісєєва прес-служба АП у Twitter.
При цьому він додав, що вперше ЄС не висловив до України жодного зауваження.
"Навпаки, тепер Україна ставила питання про виконання зобов’язань", - сказав К.Єлісєєв.
Нагадаємо, в АП сподіваються на рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ у грудні.