К.Елисеев: в вопросе "безвиза" мяч находится на поле ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Решение о предоставлении Украине визовой либерализации с Евросоюзом уже не зависит от Киева, а заключается в способности ЕС выполнять свои обещания. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Предоставление Украине безвиза уже не зависит от Украины. Сейчас мяч на поле ЕС и это вопрос способности ЕС выполнять свои обещания", - цитирует К.Елисеева пресс-служба АП в Twitter.
При этом он добавил, что впервые ЕС не выразил к Украине ни одного замечания.
"Наоборот, теперь Украина ставила вопрос о выполнении обязательств", - сказал К.Елисеев.
Напомним, в АП надеются на решение о продлении санкций ЕС против РФ в декабре.