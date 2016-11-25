К.Елисеев: в вопросе "безвиза" мяч находится на поле ЕС

"Предоставление Украине безвиза уже не зависит от Украины. Сейчас мяч на поле ЕС и это вопрос способности ЕС выполнять свои обещания", - цитирует К.Елисеева пресс-служба АП в Twitter.

При этом он добавил, что впервые ЕС не выразил к Украине ни одного замечания.

"Наоборот, теперь Украина ставила вопрос о выполнении обязательств", - сказал К.Елисеев.

Напомним, в АП надеются на решение о продлении санкций ЕС против РФ в декабре.