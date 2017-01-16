К.Роналду повторив рекорд чемпіонатів Іспанії за кількістю реалізованих пенальті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Реалізувавши 11-метровий у матчі з "Севільєю" (1:2), форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду повторив досягнення Уго Санчеса і став одним з кращих пенальтістів за всю історію чемпіонатів Іспанії, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Після переходу в "Реал" в 2009 році лідер збірної Португалії забив 56 з 65 пенальті. У всіх турнірах за кар'єру він 71 раз успішно пробив з 11-метрової точки.
Варто зазначити, що 56 забитих голів з пенальті в чемпіонатах Іспанії також оформлював мексиканець У.Санчес, який виступав за "Атлетіко" Мадрид (1981-85), "Реал" (1985-92) і "Райо Вальєкано" (1993-94).
Додамо, що до топ-10 пенальтистів усіх часів іспанського чемпіонату також входять: Рональд Куман (46), Любослав Пенєв (43), Ліонель Мессі (42), Даніель Руїс (34), Рафаель Мараньйон (34), Давід Вілья (32), Андер Гарітано (31) і Кіні (30).
Як повідомляв УНН, "Севілья" перервала рекордну безпрограшну серію "Реала".