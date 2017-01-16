К.Роналду повторил рекорд чемпионатов Испании по количеству реализованных пенальти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Реализовав 11-метровый в матче с "Севильей" (1:2), форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду повторил достижение Уго Санчеса и стал одним из лучших пенальтистов за всю историю чемпионатов Испании, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
После перехода в "Реал" в 2009 году лидер сборной Португалии забил 56 из 65 пенальти. Во всех турнирах за карьеру он 71 раз успешно пробил с 11-метровой точки.
Стоит отметить, что 56 забитых голов с пенальти в чемпионатах Испании также оформлял мексиканец У.Санчес, который выступал за "Атлетико" Мадрид (1981-85), "Реал" (1985-92) и "Райо Вальекано" (1993-94) .
Добавим, что в топ-10 пенальтистов всех времен испанского чемпионата также входят: Рональд Куман (46), Любослав Пенев (43), Лионель Месси (42), Даниэль Руис (34), Рафаэль Мараньон (34), Давид Вилья (32) , Андер Гаритано (31) и Кини (30).
Как сообщал УНН, "Севилья" прервала рекордную беспроигрышную серию "Реала".