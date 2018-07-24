Ізраїль збив сирійський винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Ізраїль збив сирійський винищувач, який, як заявили в ізраїльській армії, вторгся в ізраїльський повітряний простір у вівторок, передає УНН з посиланням на Haaretz.
Як повідомляється, винищувач "Сухой" російського виробництва перебував під контролем, коли увійшов у повітряний простір Ізраїлю приблизно на два кілометри.
При цьому Сирія заявила, що один з її літаків зазнав атаки з боку Ізраїлю, коли проводив рейди на півдні Сирії в повітряному просторі Сирії.
Повітряна оборона Ізраїлю випустила в літак дві ракети Patriot. Відразу не було зрозумыло, де впав літак, і не було ніяких подробиць про долю пілотів.
Ізраїльські військові заявили, що сирійський літак злетів з авіабази Т4 під Хамою, яка використовувалася іранськими військами.