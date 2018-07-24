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Ізраїль збив сирійський винищувач

Ізраїль збив сирійський винищувач

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Ізраїль збив сирійський винищувач, який, як заявили в ізраїльській армії, вторгся в ізраїльський повітряний простір у вівторок, передає УНН з посиланням на Haaretz.

Як повідомляється, винищувач "Сухой" російського виробництва перебував під контролем, коли увійшов у повітряний простір Ізраїлю приблизно на два кілометри.

При цьому Сирія заявила, що один з її літаків зазнав атаки з боку Ізраїлю, коли проводив рейди на півдні Сирії в повітряному просторі Сирії.

Повітряна оборона Ізраїлю випустила в літак дві ракети Patriot. Відразу не було зрозумыло, де впав літак, і не було ніяких подробиць про долю пілотів.

Ізраїльські військові заявили, що сирійський літак злетів з авіабази Т4 під Хамою, яка використовувалася іранськими військами.

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