Израиль сбил сирийский истребитель

Как сообщается, истребитель "Сухой" российского производства находился под наблюдением, когда вошел в воздушное пространство Израиля примерно на два километра.

При этом Сирия заявила, что один из ее самолетов подвергся нападению со стороны Израиля, когда проводил рейды на юге Сирии в воздушном пространстве Сирии.

Воздушная оборона Израиля выпустила в самолет две ракеты Patriot. Сразу не было ясно, где упал самолет, и не было никаких подробностей о судьбе пилотов.

Израильские военные заявили, что сирийский самолет взлетел с авиабазы Т4 под Хамой, которая использовалась иранскими войсками.