Ізраїль заборонив в'їзд представникам 20 неурядових організацій

“Ми перейшли від оборони до наступу. Організації, які виступають за бойкот, повинні знати, що держава Ізраїль буде діяти проти них і не дозволить в’їжджати на територію країни, щоб нашкодити її громадянам”, — заявив міністр з безпеки країни Гілад Ердан.

У чорному списку опинилися організації, які закликали бізнес, митців та університети розірвати зв’язки з Ізраїлем та наполягали на санкціях проти цієї країни.

У список потрапили, зокрема, базована в Парижі “Асоціація французько-палестинської солідарності”, британська благодійна організація War on Want, “Американський комітет друзів на службі суспільству” та інші. Усі вони нібито пов’язані з глобальним рухом “Бойкот, ізоляція та санкції” (Boycott, Divestment and Sanctions), що виступає за економічний, культурний та політичний тиск на Ізраїль з метою припинення окупації ним палестинських територій.