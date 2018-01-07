Ізраїль заборонив в'їзд представникам 20 неурядових організацій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міністерство з безпеки та стратегічних питань Ізраїлю заборонило в'їзд представникам 20 неурядових організацій, які закликають до бойкоту країни через її політику щодо палестинських територій. Про це повідомляє DW, передає УНН.
“Ми перейшли від оборони до наступу. Організації, які виступають за бойкот, повинні знати, що держава Ізраїль буде діяти проти них і не дозволить в’їжджати на територію країни, щоб нашкодити її громадянам”, — заявив міністр з безпеки країни Гілад Ердан.
У чорному списку опинилися організації, які закликали бізнес, митців та університети розірвати зв’язки з Ізраїлем та наполягали на санкціях проти цієї країни.
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У список потрапили, зокрема, базована в Парижі “Асоціація французько-палестинської солідарності”, британська благодійна організація War on Want, “Американський комітет друзів на службі суспільству” та інші. Усі вони нібито пов’язані з глобальним рухом “Бойкот, ізоляція та санкції” (Boycott, Divestment and Sanctions), що виступає за економічний, культурний та політичний тиск на Ізраїль з метою припинення окупації ним палестинських територій.