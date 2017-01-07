Ізраїль вирішив скоротити фінансування ООН через резолюцію Радбезу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Ізраїль вирішив скоротити фінансування ООН на 6 млн дол. в знак протесту проти резолюції Ради безпеки, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинській території, передає УНН з посиланням на Agence France-Presse.
Агентство відзначає, що щорічний внесок Ізраїлю в ООН становить 40 млрд. Держава скоротила фінансування на суму, яка дорівнює коштам, виділеним Організацією об’єднаних націй на комітет присвячений палестинським проблем.
Представник Ізраїлю в ООН Дані Данон заявив, що з боку його держави “нерозумно” фінансувати органи, які діють проти Ізраїлю в ООН.
Так, скорочення фінансування ООН є першою з серії анонсованих Ізраїлем заходів у відповідь на резолюцію.
Як повідомляв УНН, нижня палата конгресу США засудила ООН за резолюцію по Ізраїлю.
Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.