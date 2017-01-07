Израиль решил сократить финансирование ООН из-за резолюции Совбеза
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Израиль решил сократить финансирование ООН на 6 млн долл. в знак протеста против резолюции Совета безопасности, осуждающую строительство израильских поселений на палестинской территории, передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
Агентство отмечает, что ежегодный взнос Израиля в ООН составляет 40 млрд. Государство сократило финансирование на сумму, равную средствам, выделенным Организацией объединенных наций на комитет посвященный палестинским проблем.
Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что со стороны его государства "глупо" финансировать органы, действующие против Израиля в ООН.
Так, сокращение финансирования ООН является первой из серии анонсированных Израилем мер в ответ на резолюцию.
Как сообщал УНН, нижняя палата конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю.
Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.