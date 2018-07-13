Ізраїль викликає посла ЄС для вручення йому ноти протесту

"Мабуть, вони (ЄС - ред.) Не розуміють, що Ізраїль є суверенною державою", - сказав Нетаньяху, слова якого наводяться в повідомленні.



Також повідомляється, що нота протесту пов'язана з новим законопроектом, що дозволяє державі засновувати мононаціональні поселення, а також населені пункти за принципом релігійної приналежності їх жителів.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху охарактеризував як дуже важливу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним і повідомив, що сказав російському лідерові, що єврейська держава виступає проти будь-якого присутності Ірану в Сирії.