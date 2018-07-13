Ізраїль викликає посла ЄС для вручення йому ноти протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив викликати посла Євросоюзу в Тель-Авіві Еммануеля Жофре в ізраїльський МЗС, для того, щоб вручити йому ноту протесту в зв'язку з втручанням Європейського союзу в законодавчий процес країни. Про це повідомляє адміністрація прем'єра Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Анадолу.
"Мабуть, вони (ЄС - ред.) Не розуміють, що Ізраїль є суверенною державою", - сказав Нетаньяху, слова якого наводяться в повідомленні.
Також повідомляється, що нота протесту пов'язана з новим законопроектом, що дозволяє державі засновувати мононаціональні поселення, а також населені пункти за принципом релігійної приналежності їх жителів.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху охарактеризував як дуже важливу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним і повідомив, що сказав російському лідерові, що єврейська держава виступає проти будь-якого присутності Ірану в Сирії.