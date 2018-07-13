Израиль вызывает посла ЕС для вручения ему ноты протеста

"По-видимому, они (ЕС – ред.) не понимают, что Израиль является суверенным государством", - сказал Нетаньяху, слова которого приводятся в сообщении.



Также сообщается, что нота протеста связана с новым законопроектом, разрешающим государству основывать мононациональные поселения, а также населенные пункты по принципу религиозной принадлежности их жителей.



Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал как очень важную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил, что сказал российскому лидеру, что еврейское государство выступает против любого присутствия Ирана в Сирии.