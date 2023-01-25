Ізоляція рф: матч за Суперкубок УЄФА перенесли з казані до Афін

Деталі

УЄФА ухвалив рішення продовжити відсторонення росії від міжнародних футбольних змагань. Матч, котрий мав відбутись в казані, перенесли до столиці Греції. Гра запланована на 16 серпня 2023 року. Відбудеться вона на стадіоні Георгіоса Караїскакіса о 22:00 за київським часом. Місто прийматиме матч між переможцями двох єврокубкових турнірів - Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Рішення затверджене на нараді виконкому організації, яка відбулась у швейцарському Ньоні.

Додатково

Перед зібранням виконкому УЄФА 25 січня, очільники російського футбольного союзу хотіли зустрітись з керівництвом континентальної організації для обговорення можливого повернення росіян до турнірів УЄФА. Та наразі російські футбольні збірні та клуби залишаються поза бортом міжнародних змагань, через повномасштабне вторгнення рф до України. Відомо, що збірна росії не братиме участі у чемпіонаті Європи з футболу 2024 року.

рф не вперше втрачає можливість проводити матчі УЄФА. Раніше її позбавили права прийняти фінал Ліги чемпіонів, що мав відбутись у санкт-петербурзі; натомість цей матч перенесли до Парижу.