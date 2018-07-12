Із Туреччини повернулися понад 500 українців, чиї рейси “зависли"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. З Туреччини до України повернулися 524 українця, які “застрягли” у Туреччині через проблеми із організацією авіаперельотів. Про це у Twitter повідомив консул України у Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
“Протягом ночі з 5 проблемних рейсів в Анталії відправлено до України 3, на Батьківщину повернулося 524 співвітчизника. Консул на місці продовжує працювати на врегулюванням ситуації , надається необхідний консульський супровід”, — заявив Сибіга.
Раніше УНН повідомляв, що станом на 16:00 11 липня у Туреччині було затримано 4 рейси, якими мали б повернутися 543 громадян України.
Напередодні туроператор Join UP! заявив, що літак MD-82 Anda Air в аеропорту “Бориспіль” 11 липня зробив вимушену посадку через потрапляння птаха в двигун літака. Туроператор стверджує, що інцидент порушив розклад чартерів Join Up! до/з Анталії. Також він заявив, що скорочує польотну програми у турецькому напрямі.
Нагадаємо, від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн. Українці не могли повернутися додому або вилетіти на відпочинок, очікуючи у аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту “Київ”. Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором “Оазис тревел Україна”. Останній свою провину не визнавав. Через цю ситуацію Міністерство економічного розвитку і торгівлі України заявило про намір посилити відповідальність туроператорів.
Протягом ночі з 5 проблемних рейсів в Анталії відправлено до України 3, на Батьківщину повернулося 524 співвітчизника. Консул на місці продовжує працювати на врегулюванням ситуації , надається необхідний консульський супровід— Andrii Sybiha