Из Турции вернулись более 500 украинцев, чьи рейсы "зависли"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Из Турции в Украину вернулись 524 украинца, которые “застряли” в Турции из-за проблем с организацией авиаперелетов. Об этом в Twitter сообщил консул Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.
“В течение ночи из 5 проблемных рейсов в Анталии были отправлены в Украину 3, на Родину вернулось 524 соотечественника. Консул на месте продолжает работать над урегулированием ситуации, предоставляется необходимое консульское сопровождение”, - заявил Сибига.
Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 16:00 11 июля в Турции были задержаны 4 рейса, которыми должны вернуться 543 гражданина Украины.
Накануне туроператор Join UP! заявил, что самолет MD-82 Anda Air в аэропорту “Борисполь” 11 июля совершил вынужденную посадку из-за попадания птицы в двигатель самолета. Туроператор утверждает, что инцидент нарушил расписание чартеров Join Up! в/из Анталии. Также он заявил, что сокращает полетную программу в турецком направлении.
Напомним, с конца июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. Украинцы не могли вернуться домой или вылететь на отдых, ожидая в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту “Киев”. Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором “Оазис Тревел Украина”. Последний свою вину не признавал. Из-за сложившейся ситуации Министерство экономического развития и торговли Украины заявило о намерении усилить ответственность туроператоров.
Протягом ночі з 5 проблемних рейсів в Анталії відправлено до України 3, на Батьківщину повернулося 524 співвітчизника. Консул на місці продовжує працювати на врегулюванням ситуації , надається необхідний консульський супровід— Andrii Sybiha