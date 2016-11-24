Із підозрами на онкозахворювання українські чоловіки часто звертаються до лікарень запізно – онколог

Так, за словами Є.Гірагосова, досить часто, рак простати на ранніх стадіях має приховану симптоматику. Ігноруючи періодичні профілактичні огляди, як правило, онкохворі звертаються до медиків занадто пізно.

“Чоловіки пізно звертаються із захворюванням простати. Адже є, наприклад, безсимптомні форми, є порушення сечовипускання чи певний біль, який чоловіки зазвичай терплять і не звертають на нього увагу. У зв’язку з цим чоловіки часто запізно звертаються до лікаря, частіше всього приписуючи негативні симптоми аденомі простати. І відповідно, що тоді лікар уже діагностує запущені форми пухлин, лікувати які набагато складніше”, — розповів він.

Також, за словами Є.Гірагосова, у МЦ “Клініка Спіженко” лікування раку простати на ранніх стадіях здійснюється за допомогою апарату КіберНіж. Особливістю застосування цієї технології є те, що весь курс лікування проводиться в амбулаторному режимі.

Пацієнту не потрібно залишатися в клініці, а весь курс лікування КіберНожем триває до трьох сеансів. На більш пізніх стадіях ефективне лікування раку простати можливе на лінійному прискорювачі.

“Дійсно, рак простати можна повністю вилікувати. На ранніх стадіях саме в нашій клініці, наприклад, ми лікуємо злоякісні пухлини простати за допомогою апарату КіберНіж за три сеанси. Лікування відбувається без хірургічного втручання — виключно тонкими пучками іонізуючого випромінювання, яке подається дистанційно. Відповідно, наслідки, притаманні хірургічному втручанню лікування раку простати, при такому лікуванні відсутні, і КіберНіж дозволяє зберегти чоловічу функцію. І медіана виживання при даному захворюванні становить близько 16 років. Тому з таким раком можна і потрібно боротися, і всі умови у сучасній медицині це дозволяють робити, всі умови для лікування є”, — зауважив він.

Є.Гірагосов також наголосив на необхідності профілактичних оглядів, адже це дозволяє діагностувати хворобу на ранніх стадіях і почати лікування вчасно.

“Як правило, рак простати — це випадкова знахідка під час профогляду. Тому не можна не відзначити важливість таких заходів. Адже чим раніше буде діагностовано хворобу і розпочате лікування, тим більше шансів на швидке одужання без ускладнень”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.

В Україні у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. чоловіків.