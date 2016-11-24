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С подозрениями на онкозаболевания украинские мужчины часто обращаются в больницы поздно - онколог

Киев • УНН

 • 13776 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Успешное лечение рака простаты возможно. Современные технологии в области медицины позволяют лечить рак простаты безопасно и эффективно. Об этом в комментарии УНН сообщил хирург-онколог медицинского центра "Клиника Спиженко", врач высшей категории, член Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгений Гирагосов.

С подозрениями на онкозаболевания украинские мужчины часто обращаются в больницы поздно - онколог

Так, по словам Е.Гирагосова, достаточно часто, рак простаты на ранних стадиях имеет скрытую симптоматику. Игнорируя периодические профилактические осмотры, как правило, онкобольные обращаются к медикам слишком поздно.

"Мужчины поздно обращаются с заболеванием простаты. Ведь есть, например, бессимптомные формы, есть нарушение мочеиспускания или определенная боль, которую мужчины обычно терпят и не обращают на него внимание. В связи с этим мужчины часто поздно обращаются к врачу, чаще всего приписывая негативные симптомы аденоме простаты. И соответственно, что тогда врач уже диагностирует запущенные формы опухолей, лечить которые гораздо сложнее ", - рассказал он.

Также, по словам Е.Гирагосова, в МЦ "Клиника Спиженко" лечения рака простаты на ранних стадиях осуществляется с помощью аппарата КиберНож. Особенностью применения этой технологии является то, что весь курс лечения проводится в амбулаторном режиме.

Пациенту не нужно оставаться в клинике, а весь курс лечения КиберНожом длится до трех сеансов. На более поздних стадиях эффективное лечение рака простаты возможно на линейном ускорителе.

"Действительно, рак простаты можно полностью вылечить. На ранних стадиях именно в нашей клинике, например, мы лечим злокачественные опухоли простаты с помощью аппарата КиберНож за три сеанса. Лечение происходит без хирургического вмешательства - исключительно тонкими пучками ионизирующего излучения, подаваемого дистанционно. Соответственно, последствия, присущие хирургическому вмешательству лечения рака простаты, при таком лечении отсутствуют, и КиберНож позволяет сохранить мужскую функцию. И медиана выживаемости при данном заболевании составляет около 16 лет. Поэтому с таким раком можно и нужно бороться, и все условия в современной медицине это позволяют делать, все условия для лечения есть ", - отметил он.

Е.Гирагосов также отметил необходимость профилактических осмотров, ведь это позволяет диагностировать болезнь на ранних стадиях и начать лечение вовремя.

"Как правило, рак простаты - это случайная находка при профосмотре. Поэтому нельзя не отметить важность таких мероприятий. Ведь чем раньше будет диагностировано заболевание и начато лечение, тем больше шансов на быстрое выздоровление без осложнений ", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.

В Украине в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. мужчин.

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