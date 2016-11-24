С подозрениями на онкозаболевания украинские мужчины часто обращаются в больницы поздно - онколог
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Успешное лечение рака простаты возможно. Современные технологии в области медицины позволяют лечить рак простаты безопасно и эффективно. Об этом в комментарии УНН сообщил хирург-онколог медицинского центра "Клиника Спиженко", врач высшей категории, член Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгений Гирагосов.
Так, по словам Е.Гирагосова, достаточно часто, рак простаты на ранних стадиях имеет скрытую симптоматику. Игнорируя периодические профилактические осмотры, как правило, онкобольные обращаются к медикам слишком поздно.
"Мужчины поздно обращаются с заболеванием простаты. Ведь есть, например, бессимптомные формы, есть нарушение мочеиспускания или определенная боль, которую мужчины обычно терпят и не обращают на него внимание. В связи с этим мужчины часто поздно обращаются к врачу, чаще всего приписывая негативные симптомы аденоме простаты. И соответственно, что тогда врач уже диагностирует запущенные формы опухолей, лечить которые гораздо сложнее ", - рассказал он.
Также, по словам Е.Гирагосова, в МЦ "Клиника Спиженко" лечения рака простаты на ранних стадиях осуществляется с помощью аппарата КиберНож. Особенностью применения этой технологии является то, что весь курс лечения проводится в амбулаторном режиме.
Пациенту не нужно оставаться в клинике, а весь курс лечения КиберНожом длится до трех сеансов. На более поздних стадиях эффективное лечение рака простаты возможно на линейном ускорителе.
"Действительно, рак простаты можно полностью вылечить. На ранних стадиях именно в нашей клинике, например, мы лечим злокачественные опухоли простаты с помощью аппарата КиберНож за три сеанса. Лечение происходит без хирургического вмешательства - исключительно тонкими пучками ионизирующего излучения, подаваемого дистанционно. Соответственно, последствия, присущие хирургическому вмешательству лечения рака простаты, при таком лечении отсутствуют, и КиберНож позволяет сохранить мужскую функцию. И медиана выживаемости при данном заболевании составляет около 16 лет. Поэтому с таким раком можно и нужно бороться, и все условия в современной медицине это позволяют делать, все условия для лечения есть ", - отметил он.
Е.Гирагосов также отметил необходимость профилактических осмотров, ведь это позволяет диагностировать болезнь на ранних стадиях и начать лечение вовремя.
"Как правило, рак простаты - это случайная находка при профосмотре. Поэтому нельзя не отметить важность таких мероприятий. Ведь чем раньше будет диагностировано заболевание и начато лечение, тем больше шансов на быстрое выздоровление без осложнений ", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНН, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.
В Украине в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. мужчин.