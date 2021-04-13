Івченко закликав Президента провести референдум по ринку землі

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“Президент має виключне право своїм указом оголосити референдум. Це написано в програмі Президента Зеленського. Тому, будь ласка, звернімось до Президента, щоб він указом своїм оголосив референдум щодо продажу землі”, — закликав Івченко.

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Нардеп також відзначив, що фракція “Батьківщина” готує проведення референдуму стосовно земельних питань згідно з нормами президентського законопроекту.

“Ми подивимося, як легко проводити референдум, ми збираємо людей, будем збирати підписи, ініціативні групи. І це буде друге питання, про яке „Батьківщина“ завжди говорила: референдум по ринку землі за народною ініціативою. У Президента є шанс своїм Указом такий Референдум зробити”, — зауважив Івченко.

Контекст

Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, повернеться до розгляду “земельного” законопроекту № 2194, а також проведе два позачергових засідання. На пленарному засіданні нардепи продовжують розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.