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Івченко закликав Президента провести референдум по ринку землі

Івченко закликав Президента провести референдум по ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко закликав Президента Зеленського провести референдум по ринку землі під час розгляду “земельного” законопроекту № 2194 у Раді, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Президент має виключне право своїм указом оголосити референдум. Це написано в програмі Президента Зеленського. Тому, будь ласка, звернімось до Президента, щоб він указом своїм оголосив референдум щодо продажу землі”, — закликав Івченко.

Деталі

Нардеп також відзначив, що фракція “Батьківщина” готує проведення референдуму стосовно земельних питань згідно з нормами президентського законопроекту.

“Ми подивимося, як легко проводити референдум, ми збираємо людей, будем збирати підписи, ініціативні групи. І це буде друге питання, про яке „Батьківщина“ завжди говорила: референдум по ринку землі за народною ініціативою. У Президента є шанс своїм Указом такий Референдум зробити”, — зауважив Івченко.

Контекст

Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, повернеться до розгляду “земельного” законопроекту № 2194, а також проведе два позачергових засідання. На пленарному засіданні нардепи продовжують розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.

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