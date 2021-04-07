Івченко: відбувається масштабний наступ на профспілки та права працівника

Цитата

“Неодноразово і профспілкові організації, і депутати, і експерти наголошували, що законопроект Мінекономіки „Про дерегуляцію трудових відносин“ розбалансовує трудові відносини. Профспілки втрачають межі можливостей захищати працівників, відстоювати їхні права. Як представник профспілок у Верховній Раді від „Батьківщини“ я виступаю категорично проти”, — наголосив Івченко.

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Нардеп додав, що таким чином під приводом “подолання бюрократизації” звужується сам зміст та обсяги прав працівників: спрощуються положення стосовно робочого часу, матеріальну відповідальність у повному розмірі будуть нести усі працівники, змінюються процедура звільнення, що позбавляє захисту певні категорії осіб.

“Сьогодні йде масштабний наступ на профспілки, адже вони цим документом фактично усуваються як повноцінна переговорна сторона, від якої залежить захист інтересів найманих працівників у відносинах із роботодавцями. Тобто всі переваги — на боці роботодавців”, — розповів Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше УНН писав, що на думку нардепа Івченка вісім тисяч гривень від держави не зможуть допомогти бізнесу під час економічної коронакризи. Натомість значно ефективнішими можуть стати податкові пільги, допомога з оплатою житлово-комунальних послуг і зменшення кредитного навантаження.