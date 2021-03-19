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Івченко пояснив перевагу та недолік електронних аукціонів з продажу прав на оренду державної та комунальної землі

Івченко пояснив перевагу та недолік електронних аукціонів з продажу прав на оренду державної та комунальної землі

Київ • УНН

 • 10931 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний депутат і член агарного комітету Вадим Івченко в ефірі телеканалу “Рада” розповів про особливості законопроекту, який передбачає електронні аукціони з продажу прав на оренду державної та комунальної землі, передає УНН.

Цитата:

“Законопроект, який передбачає впровадження електронних аукціонів - непоганий, оскільки пропонує продавати права оренди на державну та комунальну землю. Тобто, "слуги народу“ не перейшли межу, не продають державну і комунальну землю, а пропонують продавати через певні дворівневі аукціони. Це складно, будь-якому фермеру ще треба навчитися користуватися цією дворівневою системою. Уявляєте, десь у селі на продаж прав оренди земель державної та комунальної власності це робити”, — пояснив нардеп.

Деталі

Однак, Івченко також підкреслив, що все-таки має певні перестороги стосовно окремих аспектів цього законопроекту.

“Також визначається, як буде продаватися зокрема і несільськогосподарська земля — теж через аукціони. Тобто, у мене є певні, скажімо так, застороги щодо продажу іншої землі, наприклад, несільськогосподарського призначення. Але взагалі ідея того, що вони не переступили та не почали продавати з молотка державну власність, а виключно продають права оренди на цю землю через аукціони — це нормальний крок”, — впевнений парламентар.

Доповнення

Нагадаємо, попри незначні позитивні сторони земельної реформи, як-то передача земель територіальним громадам, нардеп Івченко вважає, що головною її проблемою є відсутність захисту фермерів і села — лише інтересів людей зі статками.

Зазначимо, Рада розглянула третину правок до законопроекту щодо ринку землі.

Про що законопроект

Як стверджують автори, законопроект має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

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