Італія у протистоянні з Польщею виграла перший поєдинок у Лізі націй

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52614 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 96713 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136471 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113840 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106286 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112731 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136974 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74940 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83406 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175230 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
78 %
750 мм
Похмуро, очікується початок дощу через годину
Популярнi новини
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 42003 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43353 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47559 перегляди
росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

24 березня, 12:00 • 34095 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39259 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136473 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136975 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175233 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514788 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3380 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23311 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23983 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31939 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58529 перегляди
Актуальне
Італія у протистоянні з Польщею виграла перший поєдинок у Лізі націй

Італія у протистоянні з Польщею виграла перший поєдинок у Лізі націй

Київ • УНН

 • 7376 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У групі 3 елітного дивізіону Ліги націй збірна Польщі вдома зустрілася із національною командою Італії, передає кореспондент УНН.

На 30 хвилині команда Манчіні втратила супершанс. Простріл партнера замикав К’єза, але м’яч потрапив в поперечину. Через дві хвилини Жоржіньо свій прохід закінчував пострілом з яким впорався Щенсни. Згодом кіпер “Ювентуса” зреагував на більш підступний удар головою у виконанні Кьєлліні.

Гра підходила до завершення і здавалося команди залишать поле з нічийним результатом, але відбулася подача кутового в додатковий час, Лазанья продовжив політ м’яча, який з пів метри замкнув італійський фулбек Бірагі.

Зазначимо, що в турнірній таблиці італійці, здобувши першу звитягу, вийшли на чисте друге місце — 4 очки. Лідером залишається Португалія — 6 пунктів, у поляків один бал.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,085.33