Італія у протистоянні з Польщею виграла перший поєдинок у Лізі націй

На 30 хвилині команда Манчіні втратила супершанс. Простріл партнера замикав К’єза, але м’яч потрапив в поперечину. Через дві хвилини Жоржіньо свій прохід закінчував пострілом з яким впорався Щенсни. Згодом кіпер “Ювентуса” зреагував на більш підступний удар головою у виконанні Кьєлліні.

Гра підходила до завершення і здавалося команди залишать поле з нічийним результатом, але відбулася подача кутового в додатковий час, Лазанья продовжив політ м’яча, який з пів метри замкнув італійський фулбек Бірагі.

Зазначимо, що в турнірній таблиці італійці, здобувши першу звитягу, вийшли на чисте друге місце — 4 очки. Лідером залишається Португалія — 6 пунктів, у поляків один бал.