Италия в противостоянии с Польшей выиграла первый поединок в Лиге наций

На 30 минуте команда Манчини потеряла супершанс. Прострел партнера замыкал Кьеза, но мяч попал в перекладину. Через две минуты Жоржиньо свой проход заканчивал выстрелом с которым справился Щенсны. Впоследствии кипер “Ювентуса” среагировал на более коварный удар головой в исполнении Кьеллини.

Игра подходила к концу и казалось команды покинут поле с ничейным результатом, но произошла подача углового в дополнительное время, Лазанья продлил полет мяча, который с пол метра замкнул итальянский фулбек Бираги.

Отметим, что в турнирной таблице итальянцы, получив первую победу, вышли на чистое второе место — 4 очка. Лидером остается Португалия — 6 пунктов, у поляков один балл.