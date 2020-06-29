Іран розкрив деталі переговорів з Францією щодо "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Ірану з правових і міжнародних питань Мохсен Бахарванд заявив, що Іран і Франція погодили дату розшифрування "чорних скриньок" зі збитого українського літака МАУ. Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim, передає УНН.
"Іранська організація цивільної авіації провела необхідні переговори з французьким бюро з розслідування і аналізу авіаційних подій, і угоди майже завершені. Якщо все піде так, і ніяких несподіваних подій не відбудеться, "чорна скринька" буде доставлена до Франції авіаційної командою з нашої країни, і робота з читання та вилучення інформації з "чорної скриньки" розпочнеться 20 липня 2020 року", - сказав він.
За словами Бахарванда, команда експертів і технічних фахівців з Ірану керуватиме дослідницькою роботою, а читання інформації буде здійснюватися під керівництвом іранської команди.
"Звичайно, інші країни, так чи інакше пов'язані з цією трагічною подією, можуть направити свого представника до Франції в якості спостерігача", - сказав чиновник.
Нагадаємо, раніше Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) повідомило, що розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном пасажирського літака МАУ почнеться у Франції в липні.
У свою чергу в МЗС у відповідь на інформацію про передачу самописців відзначили, що Україна відноситься до обіцянки Тегерана зі стриманим оптимізмом.