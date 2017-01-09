Іракські військові просунулися на весь східний берег річки Тігріс у Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тігріс і, таким чином, впритул наблизилися до позицій бойовиків радикального угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Водночас бойовики, як і раніше, утримують частину Мосула на захід від Тігріса.
8 січня також позначилося зіткненнями сил безпеки з бойовиками у напрямках районів Баладіят та Суккар.
Операція з відновлення контролю урядовими силами над Мосулом розпочалася всередині жовтня 2016 року. Наразі це місто — останній великий населений пункт в Іраку під контролем угруповання “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, іракська армія почала широкомасштабну операцію із очищення від “Ісламської держави” регіонів на захід від Мосула.
Місто Мосул перебуває під контролем бойовиків з червня 2014 року.