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Іракські військові просунулися на весь східний берег річки Тігріс у Мосулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тігріс і, таким чином, впритул наблизилися до позицій бойовиків радикального угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Водночас бойовики, як і раніше, утримують частину Мосула на захід від Тігріса.

8 січня також позначилося зіткненнями сил безпеки з бойовиками у напрямках районів Баладіят та Суккар.

Операція з відновлення контролю урядовими силами над Мосулом розпочалася всередині жовтня 2016 року. Наразі це місто — останній великий населений пункт в Іраку під контролем угруповання “Ісламська держава”.

Як повідомляв УНН, іракська армія почала широкомасштабну операцію із очищення від “Ісламської держави” регіонів на захід від Мосула.

Місто Мосул перебуває під контролем бойовиків з червня 2014 року.

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