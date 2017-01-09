Иракские военные продвинулись на весь восточный берег реки Тигрис в Мосуле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Иракские силы безопасности заявляют, что продвинулись на весь восточный берег реки Тигрис и, таким образом, вплотную приблизились к позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В то же время боевики по-прежнему удерживают часть Мосула к западу от Тигрис.
8 января также сказалось столкновениями сил безопасности с боевиками в направлениях районов Баладият и Суккари.
Операция по восстановлению контроля правительственными силами над Мосулом началась в середине октября 2016 года. Сейчас этот город - последний крупный населенный пункт в Ираке под контролем группировки "Исламское государство".
Как сообщал УНН, иракская армия начала широкомасштабную операцию по очистке от "Исламского государства" регионов к западу от Мосула.
Город Мосул находится под контролем боевиков с июня 2014 года.