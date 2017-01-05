Іракська армія почала зачистку від ІД ще одного регіону

За його словами, в рамках операції, яка почалася вранці 5 січня, армії належить очистити від терористів регіон Анна і міста Рава і Ель-Каїм.

Армійські підрозділи наступають на Анну з декількох напрямків. Пізніше планується звільнити Раву і Ель-Каїм. Операція проводиться за підтримки ВПС міжнародної коаліції по боротьбі з ІД.

Місто Мосул перебуває під контролем бойовиків з червня 2014 року.