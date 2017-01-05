Іракська армія почала зачистку від ІД ще одного регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Іракська армія почала широкомасштабну операцію із очищення від “Ісламської держави” регіонів на захід від Мосула. Про це повідомив командувач штабом операції “Аль-Джазіра” ВС Іраку генерал Касим аль-Мухаммеда, передає УНН з посиланням на “Анадолу”.
За його словами, в рамках операції, яка почалася вранці 5 січня, армії належить очистити від терористів регіон Анна і міста Рава і Ель-Каїм.
Армійські підрозділи наступають на Анну з декількох напрямків. Пізніше планується звільнити Раву і Ель-Каїм. Операція проводиться за підтримки ВПС міжнародної коаліції по боротьбі з ІД.
Місто Мосул перебуває під контролем бойовиків з червня 2014 року.