Иракская армия начала зачистку от ИГ еще одного региона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Иракская армия начала широкомасштабную операцию по очистке от "Исламского государства" регионов к западу от Мосула. Об этом сообщил командующий штабом операции "Аль-Джазира" ВС Ирака генерал Касим аль-Мухаммед, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".
По его словам, в рамках операции, которая началась утром 5 января, армии предстоит очистить от террористов регион Анна и города Рава и Эль-Каим.
Армейские подразделения наступают на Анну с нескольких направлений. Позже планируется освободить Раву и Эль-Каим. Операция проводится при поддержке ВВС международной коалиции по борьбе с ИГ.
Город Мосул находится под контролем боевиков с июня 2014 года.