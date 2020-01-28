"Інтер" оформив трансфер одного із найдорожчих футболістів "Тотенхема"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Гравець середньої ланки поля "Тотенхема" Крістіан Еріксен перейшов до одного з лідерів італійської Серії А "Інтера", повідомляє УНН з посиланням на сайт "нерадзуррі".
Угода розрахована до кінця червня 2024 року. Трансферна вартість склала 20 млн. євро. Дана сума зумовлена тим, що контракт гравця зі "шпорами" був розрахований до літа 2020 року.
"Не міг дочекатися свого переходу в "Інтер". Здорово опинитися тут. Я щасливий стати частиною цього клуби, натхнений і не можу дочекатися своєї презентації перед фанатами. Я вже отримав від них теплий прийом, це було фантастично", - зізнався гравець збірної Данії.
Зазначимо, що трансферна вартість гравця становить 90 млн. євро. За цим показником він поділяв 2-3 місця в "Тоттенхемі" із Деле Аллі.