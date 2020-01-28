"Интер" оформил трансфер одного из самых дорогих футболистов "Тоттенхэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Игрок среднего звена поля "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен перешел к одному из лидеров итальянской Серии А "Интера", сообщает УНН со ссылкой на сайт "нерадзурри".
Соглашение рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость составила 20 млн. Евро. Данная сумма обусловлена тем, что контракт игрока со "шпорами" был рассчитан до лета 2020 года.
"Не мог дождаться своего перехода в" Интер ". Здорово оказаться здесь. Я счастлив стать частью этого клуба, воодушевленный и не могу дождаться своей презентации перед фанатами. Я уже получил от них теплый прием, это было фантастически", - признался игрок сборной Дании .
Отметим, что трансферная стоимость игрока составляет 90 млн. Евро. По этому показателю он разделял 2-3 места в "Тоттенхэме" с Деле Алле.