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Instagram частково заблокував акаунт телеканалу окупантів у Криму: Роскомнадзор відреагував

Київ • УНН

 • 12488 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Роскомнадзор зажадав зняти всі обмеження з аккаунта телеканалу окупаційної “адміністрації” АР Крим “Крим-24” в соціальній мережі Instagram, пише УНН з посиланням на сайт російського відомства.

Деталі

“Роскомнадзор направив лист на адресу компанії Facebook Inc з вимогою зняти усі обмеження, накладені на аккаунт російського телеканалу „Крим-24“ в Instagram. Раніше адміністрація Instagram (належить Facebook) обмежила можливість публікації текстових постів на даному аккаунті”, — йдеться в повідомленні.

Там також відзначили, що в “листі наголошується, що дії компанії Facebook порушують ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї і є актом цензури”.

Контекст

Соціальна мережа Instagram частково заблокувала акаунт телеканалу, підконтрольного окупаційній адміністрації півострова “Крим 24”. “Крим 24” зазначає, що це сталося “напередодні святкування сьомої річниці Кримської весни” (так російська пропаганда називає “референдум” у Криму в 2014 році і окупацію території — ред.). В даний час для телеканалу доступна тільки публікація фотографій. Залишати під ними текст канал не може.

“При спробі написати хоча б слово або поставити хештег сервіс видає повідомлення про блокування і скасовує публікацію поста”, — повідомили там.

Канал додав скріншот повідомлення. У ньому говориться, що Instagram розглядає як порушення “надання доступу до аккаунту сервісів, що пропонують збільшення кількості підписників і відміток “подобається”. Телеканал, в свою чергу, заперечує використання сервісів по накрутці лайків і підписників. Соцмережа обіцяє розблокувати 19 березня.

Доповнення

Раніше при спробі загальмувати роботу Twitter в Росії — від Роскомнадзора постраждали сайти пропагандистів.

Українські Національні Новини

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