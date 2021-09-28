"Інгулець" та "Чорноморець" продовжили безвиграшні серії в УПЛ

Деталі

Лише на 39 хвилині гості по-справжньому спромоглися створити момент. Три футболісти “Інгульця” вийшли проти одного захисника “Чорноморця”, на удар був виведений Сітало, однак воротар відбив м’яч. А в атаці у відповідь “моряки” нарешті забили. Витончена багатоходівка привела до того, що Смирний виявився в центрі штрафного без опіки — 1:0.

Зберегти переможний результат не вдалося. Арбітр побачив порушення правил там, де його не було: Мельничук на 85 хвилині увійшов в штрафний майданчик і, зблизившись з Брагаром, впав на газон. Пенальті реалізував Бартулович — 1:1.

Доповнення

Обидва колективи продовжили свої безвиграшні серії. “Інгулець” набрав 8 балів, а “Чорноморець” йде у зоні вильоту — 6.