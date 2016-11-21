Інформація про замінування Приморського суду в Одесі не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів у приміщенні Приморського суду. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
“Фахівці вибухотехнічної служби об 16.45 закінчили перевірку будівлі Приморського суду. В результаті жодних вибухових пристроїв не виявлено”, — повідомили у поліції.
З будівлі закладу було евакуйовано близько 400 працівників та відвідувачів суду.
Наразі працівниками поліції вживаються першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості до поліції.