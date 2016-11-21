Информация о заминировании Приморского суда в Одессе не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов в помещении Приморского суда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
"Специалисты взрывотехнической службы в 16:45 закончили проверку здания Приморского суда. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было", - сообщили в полиции.
Из здания суда были эвакуированы около 400 работников и посетителей.
Сотрудники полиции принимают первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.