Информация о заминировании Приморского суда в Одессе не подтвердилась

"Специалисты взрывотехнической службы в 16:45 закончили проверку здания Приморского суда. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было", - сообщили в полиции.

Из здания суда были эвакуированы около 400 работников и посетителей.

Сотрудники полиции принимают первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.